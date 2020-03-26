Разумков заверил, что на период карантина ВР будет работать в штатном режиме

КИЕВ. 26 марта. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заверил, что на период карантина, до 24 апреля, Верховная Рада будет работать в штатном режиме, как и работает сейчас. Лично он ежедневно находится на своем рабочем месте. Об этом он сообщил после совещания с членами правительства, передает УНН.