У Раді доопрацьовують законопроект "другої хвилі" щодо карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Верховній Раді доопрацьовують законопроект "другої хвилі" щодо карантину, зокрема, у частині, що стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Про це написала у Facebook народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає УНН.
“Доопрацьовуємо законопроект "другої хвилі" щодо карантину. Мої думки - це збереження доходів населення. Вчора відстояла свою норму щодо не оподаткування податком на доходи фізосіб (18%) перші чотири тисячі гривні доходу у випадках, якщо місячна зарплата до 7000”, - написала Галина Третьякова.
Вона зазначила, що пропонувала межу в 15 тис. гривень, але почнуть з 7 тис., що теж є прогресом.
Нагадаємо, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України, продовживши карантин до 24 квітня.