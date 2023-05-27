Рашисти зосереджують зусилля на спробах повного захоплення Донбасу: українські військові відбили 13 атак

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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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Протягом доби російські військові завдали 10 авіаційних ударів.