Рашисти зосереджують зусилля на спробах повного захоплення Донбасу: українські військові відбили 13 атак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак", - йдеться у повідомленні.
Додамо
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
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Протягом доби російські військові завдали 10 авіаційних ударів.