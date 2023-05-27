Окупанти протягом доби завдали 10 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Протягом доби російські військові завдали 10 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Загалом протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 206 200 осіб, 3799 танків та сотень одиниць військової техніки.