Оккупанты в течение суток нанесли 10 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В течение суток российские военные нанесли 10 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Цитата
"Всего в течение суток противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники.