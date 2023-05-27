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Оккупанты в течение суток нанесли 10 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Оккупанты в течение суток нанесли 10 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Киев • УНН

 • 412277 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В течение суток российские военные нанесли 10 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"Всего в течение суток противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники.

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