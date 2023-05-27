Рашисты сосредотачивают усилия на попытках полного захвата Донбасса: украинские военные отбили 13 атак
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение этих суток подразделения сил обороны отбили 13 вражеских атак", - говорится в сообщении.
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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
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В течение суток российские военные нанесли 10 авиационных ударов.