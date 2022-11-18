Рашисти, які втекли з Херсона, окопуються навколо Мелітополя – мер

Цитата

“Рашисти, які бігли з Херсона – сьогодні намагаються окопуватися навколо Мелітополя та Мелітопольського району. Сьогодні вони просто заселяються у села, відбирають будинки, відбирають квартири, туди заїжджають кадирівці. Можемо сказати, що Мелітопольський район – це військова база, яку рашисти сьогодні захопили і там намагаються розташуватися. Так що вони будують лінії оборони”, – розповів мер.

Деталі

Федоров повідомив, що одну з ліній оборони, яка пролягає вздовж Мелітополя з боку Херсона до Запоріжжя, окупанти називають "лінією вагнерівців" або "лінією пригожина". На неї витрачають будівельні матеріали з розібраних меліоративних каналів та розграбованих українських підприємств.

Додамо

Велика кількість російських військових намагається використовувати українську інфраструктуру. Вони заселяються в дитячі садочки і школи.

“Їхні “мобіки” схожі на бомжів. Вони бунтують, п’ють цілими днями, і тим самим несуть загрозу для наших мешканців. Що стосується лікарень, то окупанти обманним шляхом навіть збирають кров наших мешканців. Основні гауляйтери в своїх тг-каналах оголошують збір донорської крові, начебто для цивільних. Але ми чітко знаємо, що це не цивільні потребують кров, а поранені рашистські військові”, – зазначив мер.

За словами Федорова, минулої доби у Запорізькій області з лікарні почали масово виписувати цивільних та перестали пускати туди родичів. Окупанти хочуть заселити туди своїх поранених військових із Запорізького та Херсонського напрямків. Це свідчить про те, що вони масово несуть втрати на цих напрямках.

Нагадаємо

Російські окупанти у Мелітопольському районі готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням.