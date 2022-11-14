Окупанти у Мелітополі готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські окупанти у Мелітопільському районі готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Цитата
"Загарбники, що тисячами прибувають зараз у Мелітопольський район, готуються під час наступу ЗСУ прикриватися цивільним населенням. Про це свідчить розташування військової техніки та військових підрозділів окупантів в жилих кварталах міста та на території освітніх закладів - відомо навіть про розміщення "Градів" в одній зі шкіл", - повідомив Федоров.
Він зазначив, що це звичайна тактика рашистів.
"Вони бачать, що для України життя кожної людини важливе і сподіваються таким чином уникнути власної смерті. Але загарбникам варто знати: розплата їх обов’язково настигне", - зазначив Федоров.
Доповнення
До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян.