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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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До Мелітополя прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян

До Мелітополя прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян

Київ • УНН

 • 283313 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян, пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області стався вибух біля оселі чергового колаборанта.

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