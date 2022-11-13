До Мелітополя прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян, пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області стався вибух біля оселі чергового колаборанта.