У Мелітополі стався вибух біля оселі чергового колаборанта - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області стався вибух біля оселі чергового колаборанта, повідомив мер міста Іван Федоров у п'ятницю, 11 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву", - зазначив Федоров.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області 10 листопада прогриміло чотири гучні вибухи.