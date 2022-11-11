В Мелитополе произошел взрыв у дома очередного коллаборанта - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области произошел взрыв у дома очередного коллаборанта, сообщил мэр города Иван Федоров в пятницу, 11 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления", - отметил Федоров.
Напомним
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области 10 ноября прогремело четыре громких взрыва.