В Мелитополе произошел взрыв у дома очередного коллаборанта - мэр

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"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления", - отметил Федоров.

Напомним

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области 10 ноября прогремело четыре громких взрыва.