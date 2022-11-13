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В Мелитополь прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян, пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает, еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Напомним 

Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле дома дежурного коллаборанта.

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