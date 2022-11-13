В Мелитополь прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян, пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает, еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", - говорится в сообщении.
Напомним
Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле дома дежурного коллаборанта.