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Оккупанты в Мелитополе готовятся во время наступления ВСУ прикрываться гражданским населением

Оккупанты в Мелитополе готовятся во время наступления ВСУ прикрываться гражданским населением

Киев • УНН

 • 298555 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупанты в Мелитопольском районе готовятся при наступлении ВСУ прикрываться гражданским населением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Цитата

"Захватчики, тысячами прибывающие сейчас в Мелитопольский район, готовятся во время наступления ВСУ прикрываться гражданским населением. Об этом свидетельствует расположение военной техники и военных подразделений оккупантов в жилых кварталах города и на территории образовательных учреждений - известно даже о размещении "Градов" в одной из школ", - сообщил Федоров.

Он отметил, что это обычная тактика рашистов.

"Они видят, что для Украины жизнь каждого человека важна и надеются таким образом избежать собственной смерти. Но захватчикам следует знать: расплата их обязательно настигнет", - отметил Федоров.

Дополнение

К временно оккупированному Мелитополю Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян.

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