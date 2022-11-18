Рашисты, которые сбежали из Херсона, окапываются вокруг Мелитополя – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские войска, которые сбежали из Херсона, начали окапываться в Мелитополе. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
“Рашисты, сбежавшие из Херсона, сегодня пытаются окапываться вокруг Мелитополя и Мелитопольского района. Сегодня они просто заселяются в деревни, отбирают дома, отбирают квартиры, туда заезжают кадыровцы. Можем сказать, что Мелитопольский район – это военная база, которую решисты сегодня захватили и там пытаются расположиться. Так что они строят линии обороны”, – рассказал мэр.
Детали
Федоров сообщил, что одну из линий обороны, которая пролегает вдоль Мелитополя со стороны Херсона к Запорожью, оккупанты называют "линией вагнеровцев" или "линией пригожина". На нее тратят строительные материалы с разобранных мелиоративных каналов и разграбленных украинских предприятий.
Добавим
Большое количество российских военных пытается использовать украинскую инфраструктуру. Они заселяются в детские сады и школы.
“Их “мобики” похожи на бомжей. Они бунтуют, пьют целыми днями, и тем самым несут угрозу для наших жителей. Что касается больниц, то оккупанты обманным путем даже собирают кровь наших жителей. Основные гауляйтеры в своих тг-каналах объявляют сбор донорской крови, якобы для гражданских. Но мы четко знаем, что это не гражданские нуждаются в крови, а раненые рашистские военные”, – отметил мэр.
По словам Федорова, за прошедшие сутки в Запорожской области из больницы начали массово выписывать гражданских и перестали пускать туда родственников. Оккупанты хотят заселить туда своих раненых военных из Запорожского и Херсонского направлений. Это свидетельствует о том, что они массово несут потери в этих направлениях.
Напомним
Российские оккупанты в Мелитопольском районе готовятся во время наступления ВСУ прикрываться гражданским населением.