Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з "бавовни" - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі у Запорізькій області вранці чули вибух, повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з бавовни. Одиночний вибух чули о 6:45 жителі північних районів міста. Відразу після по вулицях промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір - поліція та швидка. Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож очікуємо на гарні новини", - написав Федоров.
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Рашисти зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони.