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Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с "хлопка" - мэр

Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с "хлопка" - мэр

Киев • УНН

 • 397872 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области утром слышали взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с хлопка. Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор - полиция и скорая. Обычно отделенный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хороших новостей", - написал Федоров.

Напомним

Рашисты сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны.

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