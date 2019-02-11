Ранок у столиці розпочався із заторів

Максимальний рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського.

Також затори скували вулицю Велику Васильківську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Хрещатик, бульвар Лесі Українки, вулицю Антоновича, Бульварно-Кудрявську, Петра Сагайдачного, Глибочицьку, Нижній Вал, Бессарабська площа, В’ячеслава Чорновола, Велика Васильківська.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Оноре де Бальзака, Володимира Маяковського, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, вулиці Будівельників, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Ентузіастів, Дарницьке шосе, Русанівській набережній.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської"; вулиці Соборній та Київській.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Дарницькому, Південному, Патона мостах рух ускладнений лише в бік центру, а на мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Температура повітря вдень сягне 6 градусів тепла на більшості території країни, 9 градусів вище нуля - на півдні.