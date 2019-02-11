Утро в столице началось с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На дорогах Киева утром наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень заторов наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского.
Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Крещатик, бульвар Леси Украинки, улицу Антоновича, Бульварно-Кудрявскую, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Бессарабская площадь, Вячеслава Черновола, Большая Васильковская.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, Владимира Маяковского, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Энтузиастов, Дарницкое шоссе, Русановской набережной.
Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской"; улице Соборной и Киевской.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Дарницком, Южном, Патона мостах движение затруднено только в сторону центра, а на мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, неделя в Украине начнется с дождливой погоды в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла на большинстве территории страны, 9 градусов выше нуля - на юге.