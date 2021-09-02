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Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 2 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Науки, Повітрофлотському, Леся Курбаса, Степана Бандери, Академіка Палладіна, Героїв Сталінграда, Любомира Гузара.

Також рух було ускладнено на вулицях Великій Васильківській, Богатирській, Кирилівській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній.

Рух також ускладнено на Набережно-Хрещатицькій вулиці і Набережному шосе. Незначні затори є на проспекті Леся Курбаса і на вулицях Дегтярівській і Іллєнка.

Тим часом, на лівому березі рух було ускладнено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварському, Петра Григоренка, Визволителів, а також на вулицях Зарічній, Оноре де Бальзака, Попудренка, Братиславській і на вулицях Радунській і Ентузіастів.

Сильні затори також на Дніпровській набережній.

Рух на всіх мостах, а саме - Північному, Південному, Дарницькому, Патона і Метро - ускладнений у напрямку правого берега.

Доповнення

За прогнозами Укргідрометцентру, у вересні аномальна спека в Україні не повернеться.

Тим часом, Державна служба України з надзвичайних сітуацій попередила про погіршення погоди у Києві, Київській області, а також західних і північних областях України.

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