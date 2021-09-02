Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 2 сентября, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Науки, Воздухофлотском, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Академика Палладина, Героев Сталинграда, Любомира Гузара.
Также движение было затруднено на улицах Большой Васильковской, Богатырской, Кирилловской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной.
Движение также осложнено на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе. Незначительные пробки есть на проспекте Леся Курбаса и на улицах Дегтяревской и Ильенко.
Между тем, на левом берегу движение было затруднено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварском, Петра Григоренко, Освободителей, а также на улицах Заречной, Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской и на улицах Радунской и Энтузиастов.
Сильные пробки также на Днепровской набережной.
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - осложнено в направлении правого берега.
Дополнение
По прогнозам Укргидрометцентра, в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.
Тем временем, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуаций предупредила об ухудшении погоды в Киеве, Киевской области, а также западных и северных областях Украины.