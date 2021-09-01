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В Украине объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуаций предупредила об ухудшении погоды в Киеве, Киевской области, а также западных и северных областях Украины, сообщает УНН.

Детали

На 1 сентября в Киеве и Киевской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Цитата:

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза", - сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним

На большинстве территории Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.

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