В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди у Києві, Київській області, а також західних та північних областях України, повідомляє УНН.
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На 1 вересня у Києві та Київській області було оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.
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“За даними Укргідрометцентру, найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза”, — повідомили у ДСНС.
Також повідомляється , що 2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо
На більшості території України сьогодні очікуються дощі, температура повітря підніметься до 29 градусів тепла.