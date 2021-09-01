Дощі та до 29° тепла: погода у перший день осені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На більшості території України сьогодні очікуються дощі, температура повітря підніметься до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 1 вересня вночі у західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози (на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ).
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході до 29°, у західних областях 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.
Додамо
Сьогодні, 1 вересня, у світі відзначають День знань, а віряни вшановують пам'ять християнського святого Андрія Стратилата Таврійського.