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17 березня, 19:38 • 98973 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122814 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 178794 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154922 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154226 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162295 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179264 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150249 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159394 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176129 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Дощі та до 29° тепла: погода у перший день осені

Дощі та до 29° тепла: погода у перший день осені

Київ • УНН

 • 28207 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. На більшості території України сьогодні очікуються дощі, температура повітря підніметься до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 1 вересня вночі у західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози (на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ).

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході до 29°, у західних областях 15-20°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Додамо

Сьогодні, 1 вересня, у світі відзначають День знань, а віряни вшановують пам'ять християнського святого Андрія Стратилата Таврійського.

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