1 вересня - День знань

Свято

Щорічно 1 вересня в школах проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року. Прийнято в цей день дарувати квіти своїм вчителям. У середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, як правило, обходиться без лінійок або влаштовують лінійки лише для першого курсу. У школах проводиться перший святковий урок, який щороку має різні теми, після якого зазвичай вирішуються організаційні питання — іноді видача підручників, для першокласників визначають місця за партами, і на цьому навчальний день закінчується.

Свято 1 вересня однаково хвилююче для дорослих та дітей. Батьків звук шкільного дзвінка переносить у шкільні, безтурботні роки, вчителів мобілізує до праці, дітей закликає до зібраності й відповідальності.

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Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 1 вересня, вшановують пам'ять християнського святого Андрія Стратилата Таврійського. Святий був воєначальником в римських військах. Він славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю.

У середу,1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Фекла, Андрій, Микола, Тимофій.