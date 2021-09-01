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17 березня, 19:38 • 96962 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120815 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176263 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153654 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153237 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161856 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178938 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150220 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159365 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176112 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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1 вересня - День знань

1 вересня - День знань

Київ • УНН

 • 28382 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні, 1 вересня, у світі відзначають День знань, а віряни вшановують пам'ять християнського святого Андрія Стратилата Таврійського, пише УНН.

Свято

Щорічно 1 вересня в школах проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року. Прийнято в цей день дарувати квіти своїм вчителям. У середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, як правило, обходиться без лінійок або влаштовують лінійки лише для першого курсу. У школах проводиться перший святковий урок, який щороку має різні теми, після якого зазвичай вирішуються організаційні питання — іноді видача підручників, для першокласників визначають місця за партами, і на цьому навчальний день закінчується.

Свято 1 вересня однаково хвилююче для дорослих та дітей. Батьків звук шкільного дзвінка переносить у шкільні, безтурботні роки, вчителів мобілізує до праці, дітей закликає до зібраності й відповідальності.

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Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 1 вересня, вшановують пам'ять християнського святого Андрія Стратилата Таврійського. Святий був воєначальником в римських військах. Він славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю.

У середу,1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Фекла, Андрій, Микола, Тимофій. 

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