1 сентября - День знаний
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня, 1 сентября, в мире отмечают День знаний, а верующие чтят память христианского святого Андрея Стратилата Таврического, пишет УНН.
Праздник
Ежегодно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года. Принято в этот день дарить цветы своим учителям. В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек или устраивают линейки только для первого курса. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы, после которого обычно решаются организационные вопросы - иногда выдача учебников, для первоклассников определяют места за партами, и на этом учебный день заканчивается.
Праздник 1 сентября одинаково волнительно для взрослых и детей. Родителей звук школьного звонка переносит в школьные, беззаботные годы, учителей мобилизует к труду, детей призывает к собранности и ответственности.
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Религиозный праздник
По религиозным календарем сегодня, 1 сентября, почтили память христианского святого Андрея Стратилата Таврического. Святой был военачальником в римских войсках. Он славился справедливостью, храбростью и непобедимостью.
В среду, 1 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Фекла, Андрей, Николай, Тимофей.