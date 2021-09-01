1 сентября - День знаний

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 11410 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 42244 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135088 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152796 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124367 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120770 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157217 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124891 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169006 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Актуальное
1 сентября - День знаний

1 сентября - День знаний

Киев  •  УНН

 • 28378 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня, 1 сентября, в мире отмечают День знаний, а верующие чтят память христианского святого Андрея Стратилата Таврического, пишет УНН.

Праздник

Ежегодно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года. Принято в этот день дарить цветы своим учителям. В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек или устраивают линейки только для первого курса. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы, после которого обычно решаются организационные вопросы - иногда выдача учебников, для первоклассников определяют места за партами, и на этом учебный день заканчивается.

Праздник 1 сентября одинаково волнительно для взрослых и детей. Родителей звук школьного звонка переносит в школьные, беззаботные годы, учителей мобилизует к труду, детей призывает к собранности и ответственности.

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Религиозный праздник

По религиозным календарем сегодня, 1 сентября, почтили память христианского святого Андрея Стратилата Таврического. Святой был военачальником в римских войсках. Он славился справедливостью, храбростью и непобедимостью.

В среду, 1 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Фекла, Андрей, Николай, Тимофей.

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