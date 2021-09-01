Дожди и до 29° тепла: погода в первый день осени
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На большинстве территории Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков 1 сентября ночью в западных, днем также в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы (на Закарпатье и в Карпатах на протяжении суток значительный дождь).
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°; днем 21-26°, на крайнем востоке до 29°, в западных областях 15-20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°.
Добавим
Сегодня, 1 сентября, в мире отмечают День знаний, а верующие чтят память христианского святого Андрея Стратилата Таврического.