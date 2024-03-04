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The Guardian

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Раннє настання весни у Києві обумовлене однією з найтепліших зим в історії

Київ • УНН

 • 35141 перегляди

Ранній початок весни в Києві був спричинений найтеплішою зимою за всю історію спостережень, яка розпочалася на 37 днів раніше, ніж у середньому.

Раннє настання весни у Києві обумовлене однією з найтепліших зим в історії

Метеорологічна весна розпочалась на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату, на що мала вплив погода цьогорічної зими, - найтеплішої у Києві за весь час спостережень (з 1881 року).

Про це передає Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, повідомляє УНН.

Деталі

Значно тепліша за звичайну погода обумовила настання метеорологічної весни набагато раніше календарних строків – 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря через 0°С у бік підвищення

– ідеться у дописі обсерваторії.

Не мнеш ніж на 37 днів випередив середньобагаторічну дату цьогорічний весняний період змін.

Водночас дослідники виявили, що минула зима стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року. Середня температура повітря за зиму 2023/2024 року склала 0,3°С, - це вище кліматичної норми на 2,8°С.

Нагадаємо

У 2023 році рекордна глобальна температура перевищить доіндустріальний рівень на 1,45°C, перевищивши порогове значення, встановлене Паризькою угодою.

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