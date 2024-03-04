Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории
Киев • УНН
Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.
Метеорологическая весна началась на 37 дней раньше среднемноголетней даты, на что имела влияние погода нынешней зимы, - самой теплой в Киеве за все время наблюдений (с 1881 года).
Об этом передает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщает УНН.
Детали
Значительно теплее обычной погода обусловила наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков - 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения
Не менее чем на 37 дней опередил среднемноголетнюю дату нынешний весенний период перемен.
В то же время исследователи обнаружили, что прошедшая зима стала третьей в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года. Средняя температура воздуха за зиму 2023/2024 года составила 0,3°С, - это выше климатической нормы на 2,8°С.
Напомним,
В 2023 году рекордная глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 1,45°C, превысив пороговое значение, установленное Парижским соглашением.
В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция4 марта 2024, 11:40 • 16860 просмотров
Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории
Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.
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