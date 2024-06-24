Ранковий ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки рф на Одесу постраждало четверо осіб. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок ранкової атаки рф на Одесу постраждало четверо осіб. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
"Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих. За медичною допомогою також звернувся 48-річний чоловік, у нього поранення руки.
Наші рятувальники загасили пожежу, яка охоплювала 3000 кв. м. На місці розгорнуто оперативний штаб, приймаються заяви на оформлення матеріальної допомоги для людей з навколишніх будинків, що постраждали.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеси", - пише він.
Нагадаємо
Одеса зазнала ворожого удару, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста, сталася пожежа, відомо про постраждалих.
Мер Одеси повідомляв, що три людини були госпіталізовані в стані середньої тяжкості після російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Одесі.