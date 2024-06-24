В результате утренней атаки рф на Одессу пострадало четыре человека. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Сейчас известно уже о четырех пострадавших. За медицинской помощью также обратился 48-летний мужчина, у него ранение руки.

Наши спасатели потушили пожар, который охватывал 3000 кв. м. На месте развернут оперативный штаб, принимаются заявления на оформление материальной помощи для людей из окрестных пострадавших домов.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одессы", - пишет он.

Напомним

Одесса подверглась вражескому удару, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре города, произошел пожар, известно о пострадавших.

Мэр Одессы сообщал, что три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести после российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Одессе.