Ранковий удар по Харкову: росіяни обстріляли з РСЗВ цивільних на зупинці, серед поранених сестра загиблого хлопчика

Цитата

"Унаслідок ранкових обстрілів Харкова із реактивних систем залпового вогню загинули 3 людей, з них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого отримала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка. Люди перебували біля зупинки громадського транспорту. Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян!" - написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Харків 20 липня вранці зазнав удару з боку російських окупантів, повідомлялося про трьох загиблих.