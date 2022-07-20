Ранковий удар по Харкову: росіяни обстріляли з РСЗВ цивільних на зупинці, серед поранених сестра загиблого хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські окупанти для ранкового обстрілу Харкова застосували РСЗВ, вдарили по цивільних поблизу зупинки, кількість загиблих не змінилася, серед поранених неповнолітня сестра загиблого підлітка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Унаслідок ранкових обстрілів Харкова із реактивних систем залпового вогню загинули 3 людей, з них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого отримала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка. Люди перебували біля зупинки громадського транспорту. Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян!" - написав Синєгубов у Telegram.
Доповнення
Харків 20 липня вранці зазнав удару з боку російських окупантів, повідомлялося про трьох загиблих.