Ранковий удар по Харкову: троє людей загинули, серед них - дитина

Цитата

"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

Деталі

Що стосується минулої доби, то, зі слів голови ОВА, російські окупанти продовжили терор мирного населення Харківщини. Вночі ворог завдав удари по Чугуївському та Богодухівському районах. Противник масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею.

"На жаль, є загиблі та поранені. В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Харків 20 липня вранці зазнав удару з боку російських окупантів.