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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранковий удар по Харкову: троє людей загинули, серед них - дитина

Ранковий удар по Харкову: троє людей загинули, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 818522 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Внаслідок ворожого удару по Харкову сьогодні вранці загинули троє людей, серед них - 13-річний хлопець, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

Деталі

Що стосується минулої доби, то, зі слів голови ОВА, російські окупанти продовжили терор мирного населення Харківщини. Вночі ворог завдав удари по Чугуївському та Богодухівському районах. Противник масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею.

"На жаль, є загиблі та поранені. В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Харків 20 липня вранці зазнав удару з боку російських окупантів.

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