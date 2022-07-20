Харків вранці зазнав ворожого удару, попередньо є постраждалі - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Харків сьогодні вранці зазнав удару з боку російських окупантів, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Деталі він пообіцяв згодом.
"До уваги жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!" - наголосив голова ОВА.
Доповнення
Поліція Харківщини інформує, що 19 липня під ворожі удари в області потрапили населені пункти Мосьпанове, Печеніги, Клугино-Башкирівка, Липці, Грушуваха, Петрівське, Лісне, Циркуни, Руські Тишки, Коробочкіно, Золочів та Дергачі.
У результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, господарчі приміщення, учбовий заклад, палало поле з пшеницею.