Харків вранці зазнав ворожого удару, попередньо є постраждалі - Синєгубов

Цитата

"В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі він пообіцяв згодом.

"До уваги жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Поліція Харківщини інформує, що 19 липня під ворожі удари в області потрапили населені пункти Мосьпанове, Печеніги, Клугино-Башкирівка, Липці, Грушуваха, Петрівське, Лісне, Циркуни, Руські Тишки, Коробочкіно, Золочів та Дергачі.

У результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, господарчі приміщення, учбовий заклад, палало поле з пшеницею.