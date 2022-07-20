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Харьков утром претерпел вражеского удара, предварительно есть пострадавшие - Синегубов

Киев • УНН

 • 455694 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Харьков сегодня утром потерпел удара со стороны российских оккупантов, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно - есть пострадавшие", - отметил Синегубов в Telegram.

Подробности он пообещал позже.

"Вниманию жителей Харькова: без нужды не выходите на улицы города, максимально находитесь в укрытиях и безопасных местах!" – подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Полиция Харьковской области информирует, что 19 июля под вражеские удары в регионе попали населенные пункты Мосьпаново, Печенеги, Клугино-Башкировка, Липцы, Грушеваха, Петровское, Лесное, Циркуны, Русские Тишки, Коробочкино, Золочев и Дерга.

В результате повреждены жилые дома мирных граждан, хозяйственные помещения, учебное заведение, пылало поле с пшеницей.

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