Харьков утром претерпел вражеского удара, предварительно есть пострадавшие - Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Харьков сегодня утром потерпел удара со стороны российских оккупантов, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно - есть пострадавшие", - отметил Синегубов в Telegram.
Подробности он пообещал позже.
"Вниманию жителей Харькова: без нужды не выходите на улицы города, максимально находитесь в укрытиях и безопасных местах!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Полиция Харьковской области информирует, что 19 июля под вражеские удары в регионе попали населенные пункты Мосьпаново, Печенеги, Клугино-Башкировка, Липцы, Грушеваха, Петровское, Лесное, Циркуны, Русские Тишки, Коробочкино, Золочев и Дерга.
В результате повреждены жилые дома мирных граждан, хозяйственные помещения, учебное заведение, пылало поле с пшеницей.