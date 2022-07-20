Утренний удар по Харькову: три человека погибли, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате вражеского удара по Харькову сегодня утром погибли три человека, среди них - 13-летний мальчик, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - сообщил Синегубов в Telegram.
Данные областного Центра экстренной медицинской помощи обновляются.
Детали
Что касается прошедших суток, то, по словам главы ОВА, российские оккупанты продолжили террор мирного населения Харьковской области. Ночью враг нанес удары по Чугуевскому и Богодуховскому районам. Противник массово обстреливал населенные пункты Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, хозяйственные объекты. Горели поля с пшеницей.
"К сожалению, есть погибшие и раненые. В Изюмском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получили 7 мирных жителей: Харьковском районе – 5 раненых, в Чугуевском – 1, в Богодуховском – 1", – сообщил Синегубов.
Дополнение
Харьков 20 июля утром претерпел удара со стороны российских оккупантов.