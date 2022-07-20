Утренний удар по Харькову: россияне обстреляли из РСЗО гражданских на остановке, среди раненых сестра погибшего мальчика

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"В результате утренних обстрелов Харькова из реактивных систем залпового огня погибли 3 человека, из них 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего получила ранения. Госпитализирована также 72-летняя женщина. Люди находились у остановки общественного транспорта. Оккупанты снова ударили по мирному населению. Это очередной ужасный террор россиян!" – написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

Харьков 20 июля утром претерпел удара со стороны российских оккупантов, сообщалось о трех погибших.