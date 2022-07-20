Утренний удар по Харькову: россияне обстреляли из РСЗО гражданских на остановке, среди раненых сестра погибшего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские оккупанты для утреннего обстрела Харькова применили РСЗО, ударили по гражданским вблизи остановки, число погибших не изменилось, среди раненых несовершеннолетняя сестра погибшего подростка, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"В результате утренних обстрелов Харькова из реактивных систем залпового огня погибли 3 человека, из них 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего получила ранения. Госпитализирована также 72-летняя женщина. Люди находились у остановки общественного транспорта. Оккупанты снова ударили по мирному населению. Это очередной ужасный террор россиян!" – написал Синегубов в Telegram.
Дополнение
Харьков 20 июля утром претерпел удара со стороны российских оккупантов, сообщалось о трех погибших.