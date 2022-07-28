Ранковий обстріл Київщини: рашисти випустили п'ять ракет – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київській області п'ять ракет. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"П'ять ракет було випущено по Київській області, це інформація на цю годину", – сказав Кулеба.
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За словами голови ОВА, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.
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Раніше Олексій Кулеба повідомляв, що окупанти обстріляли Вишгородський район.
Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що станом на 7:00 не було інформації про наявність жертв внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині.