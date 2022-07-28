Ранковий обстріл Київщини: рашисти випустили п'ять ракет – голова ОВА

Цитата

"П'ять ракет було випущено по Київській області, це інформація на цю годину", – сказав Кулеба.

Деталі

За словами голови ОВА, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.

Доповнення

Раніше Олексій Кулеба повідомляв, що окупанти обстріляли Вишгородський район.

Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що станом на 7:00 не було інформації про наявність жертв внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині.