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Ранковий обстріл Київщини: рашисти випустили п'ять ракет – голова ОВА

Ранковий обстріл Київщини: рашисти випустили п'ять ракет – голова ОВА

Київ • УНН

 • 335496 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київській області п'ять ракет. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

"П'ять ракет було випущено по Київській області, це інформація на цю годину", – сказав Кулеба.

Деталі

За словами голови ОВА, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.

Доповнення

Раніше Олексій Кулеба повідомляв, що окупанти обстріляли Вишгородський район.

Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що станом на 7:00 не було інформації про наявність жертв внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині.

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