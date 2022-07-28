Утренний обстрел Киевской области: рашисты выпустили пять ракет – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Киевской области пять ракет. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.
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"Пять ракет были выпущены по Киевской области, это информация к этому времени", – сказал Кулеба.
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По словам главы ОВА, в области работала система противовоздушной обороны, однако несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.
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Ранее Алексей Кулеба сообщал, что оккупанты обстреляли Вышгородский район.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что по состоянию на 7:00 не было информации о наличии жертв в результате утреннего ракетного удара по Киевской области.