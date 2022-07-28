Ракетний удар по Київщині: у поліції інформації про жертв немає

КИЇВ. 28 липня. УНН. Станом на 7 годину у поліції не було інформації про наявність жертв внаслідок ракетного удару по Київщині, який було завдано сьогодні вранці. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.