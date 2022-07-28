Ракетный удар по Киевской области: у полиции информации о жертвах нет

КИЕВ. 28 июля. УНН. По состоянию на 7 часов у полиции не было информации о наличии жертв в результате ракетного удара по Киевской области, нанесенного сегодня утром. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.