Ракетный удар по Киевской области: у полиции информации о жертвах нет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По состоянию на 7 часов у полиции не было информации о наличии жертв в результате ракетного удара по Киевской области, нанесенного сегодня утром. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
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"Ракетный удар по Киевской области‼️ Сегодня утром враг осуществил обстрел одного из объектов инфраструктуры в Вышгородском районе. (...) В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет", - написал Небытов.
Детали
На месте работают полицейские, работники ГСЧС, другие экстренные службы.
Правоохранители фиксируют последствия авиаудара.
Дополнение
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты обстреляли Вышгородский район.