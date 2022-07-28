Ранковий масований обстріл Миколаєва: мер показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва руйнування отримали об'єкти інфраструктури міста та житлові будинки. Ворожа ракета влучила на територію водної станції кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич в Telegram, показавши наслідки, інформує УНН.
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«Університетська водна станція. Ось така вирва від російського снаряду тут утворилась. На щастя, ракета влучила у відкриту територію і навчальне обладнання уціліло. Частково зруйноване лише складське приміщення», - заявив він.
Деталі
Також, за інформацією Сєнкевича, у багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна. Також вікна вибиті у церкві, яка розташована поруч.
Доповнення
У Миколаєві внаслідок ранкового ракетного удару росіян майже вщент зруйновано школу, постраждали житлові будинки, яхт-клуб та інше. Охоронець школи отримав поранення.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова почне працювати з 15 вересня. За його словами, навчальний заклад матиме можливість проводити навчання в офлайн-форматі.