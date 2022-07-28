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Миколаїв вранці зазнав масованого ракетного удару: зруйновано школу, є поранений

Миколаїв вранці зазнав масованого ракетного удару: зруйновано школу, є поранений

Київ • УНН

 • 191689 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Миколаєві внаслідок ранкового ракетного удару росіян майже вщент зруйновано школу, постраждали житлові будинки, яхт-клуб та інше. Охоронець школи отримав поранення. Про це у Telegram повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише УНН.

Цитата

"Зранку, 28 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди", - написав Кім.

Деталі

Сєнкевич додав, що від ракетних ударів постраждали заклади освіти та житлові будинки. "Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва", - зазначив він.

Щодо зруйнованої школи, то, зі слів мера, там обвалилась частина будівлі. "Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю", - написав Сєнкевич.

За словами мера, також ракета влучила на територію водної станції кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

"На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок", - зазначив Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив і про ситуацію по районах:

Миколаївський район:

  • Вчора, 27 липня, орієнтовно з 18:00 внаслідок ворожих обстрілів села Лимани Галицинівської громади зруйновано та пошкоджено три житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.
  • Також вчора, 27 липня, у другій половині дня, внаслідок обстрілів горіли поля із зерновими за межами села Шевченкове Шевченківської громади.

Баштанський район:

  • Ввечері, 27 липня, орієнтовно о 19:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Влучання було по дорогах, пошкоджено три житлових будинки. Постраждалих немає. Орієнтовно о 5:30 були обстріли на територирії всієї громади, влучання були по домогосподарствах та поза межами населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
  • Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Раніше Сєнкевич повідомляв, що у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Буквально вчора Кім повідомляв, що Національний університет кораблебудування почне працювати з 15 вересня.

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