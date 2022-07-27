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Кораблебудівний університет Миколаєва відновить роботу 15 вересня – Кім

Кораблебудівний університет Миколаєва відновить роботу 15 вересня – Кім

Київ • УНН

 • 245418 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова почне працювати з 15 вересня. Як розповів на брифінгу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, університет матиме можливість проводити навчання в офлайн-форматі, пише УНН.

Цитата

“Щодо кораблебудівного університету, він буде працювати з 15 вересня, стартує процес навчання. Комісії вже працюють, відновлена можливість проводити, у тому числі, офлайн-навчання. Частину корпусу, яка була знищена, ми відрізаємо від експлуатації. Частину, яку можливо використовувати, ми використовуємо, переробляємо котельню, яка була знищена для того, щоб була можливість теплопостачання в університет та в гуртожиток”, – повідомив Кім.

Деталі

Голова ОВА також додав, що Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського, по якому також вдарили окупанти, перебуває у стані аналізу руйнувань. Наразі вирішується подальший формат його роботи.

Водночас Кім зазначив, що навчальний рік в області відбудеться, проте в окремих районах переважно буде онлайн-формат.

“Навчальний рік, безумовно, буде. Питання, в якому форматі. Якщо це стосується шкіл та дошкільного навчання, вірогідність на 99% – це буде онлайн-навчання через високу небезпеку по всій області. Можливо, північні райони області будуть в офлайн-режимі, але це буде окреме рішення, в тому числі, і місцевого самоврядування. Що стосується вищої освіти – це теж окрема питання. Там, де є можливість забезпечити безпеку студентів, можливо, буде офлайн-навчання”, – додав Кім.

Нагадаємо

15 липня російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва. Внаслідок ракетного удару поранення дістало двоє людей. 

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