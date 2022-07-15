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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по університетах Миколаєва: поранено двох людей

Ракетний удар по університетах Миколаєва: поранено двох людей

Київ • УНН

 • 124375 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по двох найбільших університетах Миколаєва поранення дістало двоє людей. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві! (...) Наразі відомо про двох поранених. Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей", – написав Сєнкевич.

На місцях працюють рятувальники та аварійні бригади.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.

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