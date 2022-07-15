Ракетний удар по університетах Миколаєва: поранено двох людей

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"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві! (...) Наразі відомо про двох поранених. Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей", – написав Сєнкевич.
На місцях працюють рятувальники та аварійні бригади.
Нагадаємо
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.