Ракетный удар по университетам Николаева: ранены два человека

Детали

"Снова российские оккупанты обстреляли учебные заведения в Николаеве! (...) Сейчас известно о двух раненых. На этот раз рашисты ударили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей", – написал Сенкевич.

На местах работают спасатели и аварийные бригады.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе прогремело более 10 мощных взрывов.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева.