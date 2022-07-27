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Кораблестроительный университет Николаева возобновит работу 15 сентября – Ким

Кораблестроительный университет Николаева возобновит работу 15 сентября – Ким

Киев • УНН

 • 245415 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова начнет работать с 15 сентября. Как рассказал на брифинге глава Николаевской ОВА Виталий Ким, университет будет иметь возможность проводить обучение в офлайн-формате, пишет УНН.

Цитата

“По кораблестроительному университету, он будет работать с 15 сентября, стартует процесс обучения. Комиссии уже работают, возобновлена ​​возможность проводить, в том числе, офлайн-обучение. Часть корпуса, которая была уничтожена, мы отрезаем от эксплуатации. Часть, которую можно использовать, мы используем, перерабатываем котельную, которая была уничтожена для того, чтобы была возможность теплоснабжения в университет и в общежитие”, – сообщил Ким.

Детлали

Глава ОВА также добавил, что Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, по которому также ударили оккупанты, находится в состоянии анализа разрушений. Решается дальнейший формат его работы.

В то же время Ким отметил, что учебный год в области состоится, однако в отдельных районах преимущественно будет онлайн-формат.

“Учебный год, безусловно, будет. Вопрос, в каком формате. Если это касается школ и дошкольного обучения, вероятность на 99% – будет онлайн-обучение из-за высокой опасности по всей области. Возможно, северные районы области будут в офлайн-режиме, но это будет отдельное решение, в том числе и местного самоуправления. Что касается высшего образования – это тоже отдельный вопрос. Там, где есть возможность обеспечить безопасность студентов, возможно, будет офлайн-обучение”, – добавил Ким.

Напомним

15 июля российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева. В результате ракетного удара ранения получили два человека. 

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