Николаев утром подвергся массированному ракетному удару: разрушена школа, есть раненый

Цитата

"Утром, 28 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе. Ранен один человек. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражен яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки", - написал Ким.

Детали

Сенкевич добавил, что от ракетных ударов пострадали учебные заведения и жилые дома. "Российские террористы не изменяют себе и цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева", – отметил он.

Что касается разрушенной школы, то, по словам мэра, там обрушилась часть здания. "Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побиты окна и кровля", - написал Сенкевич.

По словам мэра, также ракета попала на территорию водной станции кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

"На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек", - отметил Сенкевич.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил и о ситуации по районам:

Николаевский район:



Вчера, 27 июля, ориентировочно с 18:00 в результате вражеских обстрелов села Лиманы Галицыновской громады разрушены и повреждены три жилых дома, электросеть. Пострадавших нет.



Также вчера, 27 июля, во второй половине дня, в результате обстрелов горели поля с зерновыми за пределами села Шевченково Шевченковской громады.



Баштанский район:



Вечером, 27 июля, ориентировочно в 19:00 были обстрелы села Широкое Широковской громады. Попадания были по дорогам, повреждены три жилых дома. Пострадавших нет. Ориентировочно в 5:30 были обстрелы на территории всего общества, попадания были по домохозяйствам и за пределами населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



Обстрелы территорий и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения продолжаются. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Ранее Сенкевич сообщал, что в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Буквально вчера Ким сообщал, что Национальный университет кораблестроения начнет работать с 15 сентября.