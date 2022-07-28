Утренний массированный обстрел Николаева: мэр показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В результате ночных обстрелов Николаева разрушения получили объекты инфраструктуры города и жилые дома. Вражеская ракета попала на территорию водной станции кораблестроительного университета, повредив складское помещение. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram, показав последствия, информирует УНН.
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«Университетская водная станция. Вот такая воронка от российского снаряда здесь образовалась. К счастью, ракета попала в открытую территорию и учебное оборудование уцелело. Частично разрушено только складское помещение», – заявил он.
Детали
Также, по информации Сенкевича, в многоэтажных домах вокруг частично повреждены окна. Также окна выбиты в расположенной рядом церкви.
Дополнение
В Николаеве в результате утреннего ракетного удара россиян почти полностью разрушена школа, пострадали жилые дома, яхт-клуб и прочее. Охранник школы получил ранения.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова заработает с 15 сентября. По его словам, учебное заведение будет иметь возможность проводить обучение в оффлайн-формате.