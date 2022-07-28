Утренний массированный обстрел Николаева: мэр показал последствия

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«Университетская водная станция. Вот такая воронка от российского снаряда здесь образовалась. К счастью, ракета попала в открытую территорию и учебное оборудование уцелело. Частично разрушено только складское помещение», – заявил он.



Детали



Также, по информации Сенкевича, в многоэтажных домах вокруг частично повреждены окна. Также окна выбиты в расположенной рядом церкви.

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В Николаеве в результате утреннего ракетного удара россиян почти полностью разрушена школа, пострадали жилые дома, яхт-клуб и прочее. Охранник школы получил ранения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова заработает с 15 сентября. По его словам, учебное заведение будет иметь возможность проводить обучение в оффлайн-формате.