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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 6675 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 20419 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Ранкові тумани і до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Ранкові тумани і до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 235902 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дощі на частині території України очікуються сьогодні, на заході та півночі вранці тумани, температура повітря вдень сягатиме 16 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 4 листопада вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті від 3° тепла до 2° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні та заході країни 12-16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Українські Національні Новини

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