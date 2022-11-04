Ранкові тумани і до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дощі на частині території України очікуються сьогодні, на заході та півночі вранці тумани, температура повітря вдень сягатиме 16 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 4 листопада вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті від 3° тепла до 2° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні та заході країни 12-16°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.