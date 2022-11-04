Утренние туманы и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Дожди на части территории Украины ожидаются сегодня, на западе и севере утром туманы, температура воздуха днем будет достигать 16 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 4 ноября ночью на Левобережье, днем в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в западных и местами в северных областях туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатах и на Прикарпатье от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-11° тепла, на юге и западе страны 12-16°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 10°.