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14 марта, 19:57 • 59192 просмотра

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14 марта, 19:56 • 100828 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 133482 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135252 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111606 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136557 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утренние туманы и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Утренние туманы и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Дожди на части территории Украины ожидаются сегодня, на западе и севере утром туманы, температура воздуха днем будет достигать 16 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 4 ноября ночью на Левобережье, днем ​​в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и местами в северных областях туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатах и ​​на Прикарпатье от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-11° тепла, на юге и западе страны 12-16°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем ​​около 10°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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